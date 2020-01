Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Einbruch in Großmarkt - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach Einbrechern

Düsseldorf (ots)

Zwei unbekannte Einbrecher drangen am 17. August 2019 in der Zeit zwischen 18.40 Uhr und 19.05 Uhr in einer Großmarkthalle in Düsseldorf-Derendorf an der Ulmenstraße in ein Büro ein.

Die Einbrecher durchsuchten die Büroräume und fanden in einem Büroschrank einen unverankerten Möbeltresor, welchen sie noch vor Ort öffneten. Aus dem Tresor entwendeten sie dort gelagerte Einnahmen in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Gelbetrages. Durch einen Zeugen wurden die Täter beim Verlassen des Gebäudes beobachtet. Sie fuhren mit einem anthrazitfarbenen 5er BMW vom Gelände.

Für die Aufklärung der oben bezeichneten Tat, und/oder der Ergreifung des/der Täter/s und/oder der Wiederbeschaffung der Beute, setzt/setzen der/die Geschädigte/n eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0211 870 0.

