Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug aufgebrochen

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Ein Pkw, der an der Straße In Kückhoven parkte, wurde in der Nacht zu Montag (4. November) durch unbekannte Täter aufgebrochen. Diese nahmen ein Paket aus dem Kofferraum, welches durch den Eigentümer in der Nähe wieder aufgefunden werden konnte. Was die Täter stahlen, wird noch ermittelt.

