POL-MK: Der Notruf ist keine Hotline für Corona-Fragen!

Zahlreiche Menschen haben noch immer viele Fragen zum Thema "Corona". Was darf ich? Was darf ich nicht? Leider griffen gerade über Ostern viele zum Telefon, tippten die 110 ein und blockierten so den Notruf.

Bedauerlicherweise schreckte der Hinweis, dass sie gerade eine Nummer für Notfälle gewählt haben, einige nicht davon ab, trotzdem weitere Fragen zu stellen.

Die Polizei bittet dringend, die Notruf-Nummer 110 für Notfälle frei zu halten, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist.

Bei allgemeinen Fragen zum Thema, erreichen Sie die örtlich zuständigen Polizeiwachen wie folgt: https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/polizeiwachen

Die allermeisten Fragen werden in folgendem Online-FAQ beantwortet: https://polizei.nrw/artikel/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus-in-nrw

