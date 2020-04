Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Smartphone und Brille geraubt

Neuenrade (ots)

27 jähriger Opfereines Überfalls Am Donnerstagabend, 09.04.2020, gegen 21:15 Uhr, hielten sich zwei Neuenrader unterhalb des Stadions auf dem dortigen Grillplatz auf. Als einer der beiden Männer kurz "austreten" ging, kamen zwei unbekannte Männer auf den jungen Mann zu und schlugen und traten auf ihn ein. Die Männer raubten das Smartphone und die Brille des Geschädigten und flohen so schnell im Dunkel des Waldes, wie sie erschienen waren. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Personenbeschreibung: beide schwarz gekleidet, ca. 20 bis 25 Jahre alt, 176cm bis 180 cm groß, kurze Haare, einer trug eine Trainingsjacke. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell