Polizei Essen

POL-E: Essen: Quartett überfällt Schüler in Katernberg - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45327 E-Katernberg: Am Donnerstag (5. November) überfiel ein Quartett zwei Schüler im Essener Stadtteil Katernberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 19 Uhr waren zwei Freunde auf der Straße Distelbeckhof unterwegs. Plötzlich stellten sich den elf und 14 Jahre alten Jungen vier Personen in den Weg. Dem Elfjährigen schlugen sie ins Gesicht und entrissen ihm seine teuren Kopfhörer. Seinen 14-jährigen Begleiter hielten sie derweil fest. Er musste ebenfalls Schläge einstecken. Die Gewalttäter flüchteten mit der Beute in Richtung Kleingartenanlage. Die Überfallenen beschrieben die Gewalttäter wie folgt: Alle Personen waren männlich und hatten ein ausländisches Aussehen. Täter 1: zirka 1,4 Meter groß, schwarze Haare mit einem Undercut, weißer Pullover mit der Aufschrift Diesel, darunter befindlich zwei Vierecke die ein Rechteck bilden. Das rechte Viereck hatte die Farbe Blau und das Linke die Farbe Rot. Täter 2: zirka 1,55 Meter groß, soll eine Narbe in Höhe des rechten Auges haben, schwarze Haare, schwarzer Pullover Täter 3: zirka 1,6 Meter groß, schwarze Haare Täter 4: zirka 1,5 Meter groß, schwarzer Pullover, blaue Jeanshose Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

