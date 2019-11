Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann vor Café geschlagen und schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

45468 Mh.-Altstadt: Ein 32-Jähriger wurde am Freitag, 1. November, vor einem Café an der Eppinghofer Straße von mehreren Männern festgehalten und geschlagen. Gegen 12.50 Uhr griffen die Unbekannten den Mann aus bisher unbekannten Gründen an und ließen ihn dann schwer verletzt in einem Hauseingang nahe der Parallelstraße zurück. Anschließend flohen die Schläger in Richtung Parallelstraße und Hauptbahnhof. Die vier oder fünf Unbekannten sind dunkelhäutig und vermutlich Schwarzafrikaner. Einer ist etwa 1,85 Meter groß, die anderen etwa 1,75 Meter. Einer der Männer hat Rastazöpfe, ein anderer trug eine Basecap und eine beige Lederjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 35 zu melden. /bw

