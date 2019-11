Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am Freitagmorgen (1. November) kam es gegen 05:07 Uhr auf der Kruppstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt worden ist. Ein 54-jähriger Mann war mit seinem schwarzen Opel auf der Kruppstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Weil die Ampel an der Kreuzung zur Huyssenallee Rotlicht zeigte, reduzierte der Fahrer nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit. Kurze Zeit später kam es einige Meter vor der Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Fußgänger. Dieser verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weil der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht das Verkehrskommissariat 1 Zeugen, die Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden./ SyC

