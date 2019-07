Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Polizisten nach Widerstand verletzt

Plettenberg (ots)

Ein Polizeibeamter bemerkte gestern, gegen 10.20 Uhr, einen 30-jährigen Radfahrer, der verbotswidrig auf dem Gehweg des Böddinghauser Wegs fuhr. Auf Ansprache reagierte der Mann sofort hochaggressiv und verweigerte die Bekanntgabe seiner Identität. Er gab an, keine Zeit zu haben und schnell weiterfahren zu müssen. Der Beamte forderte Unterstützung an. Als die Polizisten ihn nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, schlug, trat und spuckte er nach ihnen. Er musste darauf zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen wehrte er sich mit massiver Gewalt. Drei Polizeibeamte wurden leicht verletzt und dienstliche Ausrüstung beschädigt. Das zuständige Amtsgericht ordnete die Entlassung des durch die Ingewahrsamnahme ebenfalls leicht verletzten Tatverdächtigen an. Die Identität des Mannes wurde geklärt und ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell