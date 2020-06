Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Alkoholisierter Fahrer mit Auto ohne Kennzeichen unterwegs

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer wurde in der Nacht zum Dienstag, 02.06.2020, in Inzlingen gestoppt. Kurz nach Mitternacht war der BMW des Mannes ohne Kennzeichen einer Streife aufgefallen. Bei der Kontrolle des 44 Jahre alten Mannes kam heraus, dass er gar keinen Führerschein besitzt und zudem alkoholisiert war. Einen Alcomatentest lehnte er ab. Sein BMW war weder zugelassen noch versichert. Im Auto fanden sich zudem noch gestohlene Kennzeichen. Nach der Blutentnahme kam der Mann in Gewahrsam.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell