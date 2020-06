Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Laufenburg: Drei Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus - Bad Säckingen: Männer grillen auf Fridolinsinsel im Rhein

Laufenburg: Drei Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus

Am Freitagabend, 29.05.2020, mussten drei Jugendliche wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Mehrere Jugendlichen hatten sich am Abend in Laufenburg getroffen. Dabei sprachen sie alkoholischen Getränken zu, die eine Jugendliche mitgebracht hatte. Gegen 21:50 Uhr bekamen drei Mädchen aus der Gruppe Kreislaufprobleme und musste sich übergeben. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen. Die Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden stationär in verschiedenen Krankenhäusern aufgenommen. Es war dem besonnenen und dem fürsorglichem Verhalten der restlichen Gruppenmitglieder zu verdanken, dass keine schlimmeren Folgen eintraten. Die Polizei hat Ermittlungen gegen eine Mutter eingeleitet, den die alkoholischen Getränke ihrer Tochter überlassen hatte.

Bad Säckingen: Männer grillen auf Fridolinsinsel im Rhein

Zwei Männer wollten am Sonntagabend, 31.05.2020, auf der sogenannten Fridolinsinsel im Rhein bei Bad Säckingen grillen. Das wurde ihnen untersagt und sie werden angezeigt. Kurz nach 20:00 Uhr meldete ein Spaziergänger, dass auf der Insel mehrere Personen seien, diese Bäume fällen und ein Feuer machen würden. Diese Mitteilung bestätigte sich. So wurde die Feuerwehr verständigt, mit deren Boot man zur Insel übersetzen konnte. Dort wurden zwei Männer im Alter von 36 und 38 Jahren angetroffen, die mit einem Schlauchboot angelandet waren. Sie hatten bereits mit einer Motorsäge einen Platz zum Grillen freigelegt. Das Feuer wurde gelöscht. Sie zeigten wenig Verständnis für die Beendigung ihrer Grillparty.

