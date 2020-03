Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Auffahrunfall zur Blutentnahme

Offenburg (ots)

Nach einem Auffahrunfall, der zunächst durch die beiden Beteiligten unter sich geregelt werden sollte, wurde doch noch die Polizei hinzugerufen, was für den mutmaßlichen Verursacher weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Gegen 20:30 Uhr hielt eine Renault-Fahrerin, auf der Kolpingstraße fahrend, an der Einmündung zur B 3 an. Ein nachfolgender, 64 Jahre alter Mercedes-Fahrer, fuhr dabei auf den Megane der 42-Jährigen auf. Weil sie bei ihrem Unfallgegner aber deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnte, verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg stellten bei einem Alkoholtest vor Ort einen Wert von über 1,4 Promille fest, was zur Folge hatte, dass der Führerschein des Mercedes-Fahrers beschlagnahmt wurde. Nach einer Blutentnahme sieht der Mann nun einem Strafverfahren entgegen. Der Sachschaden an den Unfallautos wird auf circa 3.000 Euro beziffert.

