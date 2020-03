Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Alkoholkontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Gaggenau (ots)

Alkoholkontrollen durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau führten am Dienstagabend zu mehreren Anzeigen gegen augenscheinlich alkoholisierte Autofahrer. Gegen 21:40 Uhr wurde in Gernsbach eine Golf-Fahrerin einer Kontrolle unterzogen und festgestellt, dass die Mittvierzigerin mit über einem halben Promille am Steuer ihres Fahrzeuges saß. Ein mehrwöchiges Fahrverbot, Punkte und ein empfindliches Bußgeld stehen ihr nun ins Haus. Wenig später wurde der Fahrer eines Transporters in Ottenau einer Überprüfung unterzogen. Kurz nach 23 Uhr bescheinigte ihm der Alkoholtest einen Wert von nahezu 1,1 Promille. Ob sich der Manneinem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen muss oder doch noch unter die Promillegrenze zur absoluten Fahruntauglichkeit `rutscht´ und somit lediglich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegensieht, soll nun die Auswertung einer entnommenen Blutprobe ergeben.

/rs

