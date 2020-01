Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Unfallflucht - nach "Spiegelstreifer" Beteiligter gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, haben sich auf der K 6556 zwischen Nöggenschwiel und Weilheim die Außenspiegel zweier entgegenkommender Autos gestreift. Gegen 15:00 Uhr war es zum Unfall gekommen, weil eine 80 Jahre alte Mercedes-Fahrerin zu weit nach links geraten war. Durch die herumfliegenden Außenspiegel wurde ein hinter dem Mercedes fahrender VW einer 24-jährigen Frau leicht beschädigt. Da die Mercedes-Fahrerin weiterfuhr, folgte die VW-Fahrerin dieser, um sich das Kennzeichen zu merken. Als sie danach zur Unfallstelle zurückkehrte, war der andere beteiligte Pkw nicht mehr dort. Es soll sich bei diesem um einen VW Golf mit Waldshuter Kennzeichen gehandelt haben, an dem zumindest der Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Dieser Fahrer wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden. Die Mercedes-Fahrerin konnte an der Halteranschrift ermittelt werden.

