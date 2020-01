Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz bei der Polizei - Gebäude der Kripo kurzzeitig geräumt

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz im Gebäude der Kriminalpolizei in der Weinbrenner Straße kam es am Donnerstag, 09.01.20, gegen 17 Uhr. Eine Kriminalbeamtin führte an einer weißlichen Substanz aus einem Drogenverfahren eine Stoffbestimmung durch. Hierbei kam es bei ihr zu plötzlichem starkem Unwohlsein. Vorsorglich wurde daraufhin das Gebäude geräumt und die Feuerwehr hinzugezogen. Messungen ergaben keine Hinweise auf eine weitere Gefahrenlage, weshalb das Gebäude wieder freigegeben wurde. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Pulver luftdicht verpackt. Es wird nun weiter untersucht. Die Polizistin wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, welches sie kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

