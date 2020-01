Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche - Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall von Donnerstag, 09.01.20, 18.20 Uhr, an der Kreuzung Haupt- und Blauenstraße werden Zeugen gesucht. Eine 38-jährige Fußgängerin wollte an einer Fußgängerampel die Straße überqueren. Hierbei wurde sie von einem 71-jährigen Suzuki-Fahrer angefahren und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer das Rotlicht missachtet. Hierzu werden durch das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, Zeugen gesucht.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell