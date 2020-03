Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tasche auf Herd

Offenburg (ots)

Weil Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Brünnlesweg am Dienstagabend einen Schmorgeruch im Haus feststellten, riefen sie die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu Hilfe. Gegen 20:20 Uhr wurde der Geruch im Treppenhaus festgestellt und auch durch die Einsatzkräfte so wahrgenommen. Die weiteren Ermittlungen seines Ursprunges führte die Feuerwehr und die Beamten des Polizeireviers Offenburg in den ersten Stock. Nach der Öffnung einer Wohnung, deren Mieter nicht zu Hause war, konnte eine verschmorte Tasche auf einer eingeschalteten Herdplatte vorgefunden werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die vorsorglich aus den Wohnungen verbrachten Mieter konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell