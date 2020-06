Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Küssaberg: Junger Fahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt - Schluchsee: Motorradfahrer stürzt - leicht verletzt

Küssaberg: Junger Fahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen hat ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen, 30.05.2020, auf der L 162 bei Küssaberg-Bechtersbohl überstanden. Sein 18-jähriger Beifahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Beide waren mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gekommen. Der 19-jährige Autofahrer war gegen 08:45 Uhr in einer Kurve ins Schleudern geraten und gegen eine Böschung geprallt. Neben dem Rettungsdienst, der mit einem Notarzt und drei Einsatzfahrzeugen ausgerückt war, war auch die Feuerwehr Lauchringen im Einsatz. Am BMW des jungen Mannes entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den Pkw, eine Fachfirma reinigte die Straße.

Schluchsee: Motorradfahrer stürzt - leicht verletzt

Am Samstag, 30.05.2020, gegen 15:45 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 146 bei Schluchsee-Äule gestürzt. Der 49-jährige war in einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall gekommen. Er erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

