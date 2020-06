Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Pkw überschlägt sich - zwei Verletzte - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 29.05.2020, hat sich ein Pkw auf der L 152 zwischen Willaringen und Rippolingen überschlagen. Die zwei verletzten Insassen wurden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken geflogen. Gegen 15:30 Uhr war ein 20 Jahre alter Suzuki-Fahrer in einer Kurvenkombination von der Fahrbahn abgekommen. Unfallursächlich dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. An einer ansteigenden Böschung überschlug sich der Pkw und kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in Krankenhäuser zu verlegen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Feuerwehr Rickenbach rückte ebenso zu Unfallstelle aus und unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Währenddessen war die Landstraße gesperrt.

