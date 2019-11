Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am 19.11.2019, gegen 12:35 Uhr, kam es auf der Hildesheimer Landstraße kurz vor der Einmündung des Rösenswegs in Elze zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Osnabrück befuhr die Hildesheimer Landstraße in Richtung der B1 als er nach eigenen Angaben vor der Einmündung zum Rösensweg anhielt, um in diesen abzubiegen. Dabei sei die hinter ihm fahrende 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Elze aufgefahren. Die Elzerin schildert den Hergang so, dass sie zum Unfallzeitpunkt gestanden habe und der vor ihr befindliche Verkehrsteilnehmer aus Osnabrück rückwärtsfahrend gegen ihren Pkw gestoßen sei. Das Unfallgeschehen sei von einem bislang noch unbekannten Fußgänger beobachtet worden, der zum Unfallzeitpunkt gerade den Fußgängerüberweg überquert habe. Die Polizei Elze sucht nun Zeugen zum Unfallhergang unter der Telefonnummer: 05068/93030.

