Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall (11.08.2020)

Frittlingen (ots)

Ein auf der Landesstraße liegendes Werkzeug verursachte an zwei Fahrzeugen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein 30-jähriger VW-Fahrer war am heutigen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, auf der L 434 in Richtung Frittlingen unterwegs. Er fuhr mit seinem Autoreifen über einen auf der Fahrbahn liegenden Hammer. Hierbei wurde die Felge beschädigt und Luft entwich aus dem Reifen. Der abgerissene Holzstiel des Hammers, der anschließend von der Fahrbahn in die Luft geschleudert wurde, traf die Windschutzscheibe eines Lkw, der hinter dem VW fuhr. Diese zersplitterte, verletzt wurde jedoch zum Glück keiner.

