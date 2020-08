Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen/ Lkrs. KN) Fahrradfahrer stürzt (10.08.2020)

Gottmadingen (ots)

Verletzt musste ein 17-jähriger Fahrradfahrer am Montag gegen 16.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war mit seinem Mountainbike auf dem unbefestigten Verbindungsweg von der Friedhofstraße in Richtung der Hebelschule unterwegs, als er in einer Kurve stürzte und sich im Bereich des Handgelenks verletzte.

