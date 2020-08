Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall (10.08.2020)

Radolfzell (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 19 Uhr, an der Einmündung Schützenstraße/Kapellenweg ereignet hat. Eine vom Kappellenweg kommende 40-jährige BMW-Fahrerin wollte in die Schützenstraße einbiegen und übersah hierbei eine 58-jährige Rollerfahrerin. Diese konnte noch ausweichen, so dass der Pkw den Roller lediglich streifte und die 58-Jährige einen Sturz verhindern konnte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell