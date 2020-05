Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Pferdeanhänger in Brand geraten

Lage (ots)

Am Samstag gegen 23:40 Uhr ist eine Dachplane eines Pferdetransportanhängers, der in der Straße Baukamp in Lage geparkt war, in Brand geraten. Möglicherweise wurde der Brand durch eine Zigarette ausgelöst, die von einer unbekannten Person an der Plane ausgedrückt wurde. Das Feuer konnte durch die Anwohner eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943/92000, zu melden.

