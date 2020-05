Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei kontrolliert Allgemeinverfügung

Lingen (ots)

Auch in den vergangenen Tagen hat die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Einhaltung der Allgemeinverfügung kontrolliert. In Lingen trafen die Beamten am Samstagabend an der Georgstraße auf eine sechsköpfige Personengruppe unterschiedlicher Hausstände. Sie hielten den Mindestabstand nicht ein. So auch eine Gruppe von neun Personen in Bad Bentheim. Sie hatten sich zum Grillen getroffen. Auch in Meppen, Schüttorf und Nordhorn wurden Personengruppen angetroffen.

In Papenburg beendete die Polizei das Treffen einer Gruppe am Ölmühlenweg. Ihnen wurde bereits zuvor ein Platzverweis erteilt. Bei einer erneuten Kontrolle versuchten sich mehrere Personen dieser zu entziehen. Ein 28-jähriger alkoholisierter Mann leistete Widerstand. Er wurde auf die Dienststelle gebracht. Ein Beamter zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Gegen sämtliche Betroffene wurde entsprechende Verfahren eingeleitet.

