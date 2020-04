Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrssünder wurde mit drei Haftbefehlen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit drei Haftbefehlen wegen Roheitsdeliken sowie Straftaten gegen die persönliche Freiheit, schweren Diebstahls und Unterschlagung gesucht wurde ein 41-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am späten Mittwochabend, 29. April, auf der Brockhoffstraße in der Altstadt festnahm. Die Beamten überprüften den Mann aus Essen kurz vor Mitternacht im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Suzuki-Fahrer stand unter Drogeneinfluss und gab zunächst falsche Personalien an. Im Auto fanden die Polizisten Betäubungsmittel und eine Stahlrute auf. Zudem wurde festgestellt, dass der Verkehrssünder keine Fahrerlaubnis besitzt. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht und kann jetzt mit einem neuen Verfahren rechnen.

