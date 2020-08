Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Scheibe an geparkten Hyundai eingeschlagen (10.08.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fahrzeugaufbruch, der am Montag zwischen 7.30 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters auf dem "Kriegsdamm" passiert sein muss. Ein unbekannter Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertüre eines Hyundai i30 ein und entwendete aus dem Innern einen rosafarbenen Rucksack mit einem geringen Bargeldbetrag, Dokumenten und Wertgegenständen. Am Auto entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell