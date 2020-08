Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Skoda angefahren und abgehauen (08.08.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, in der Straße "Waldparkweg" ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen dort geparkten schwarzen Skoda Kodiaq an der Heckklappe und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell