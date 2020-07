Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe bauen technisches Equipment aus

Kaiserslautern (ots)

Ein bereits abgemeldetes Fahrzeug ist in den vergangenen Tagen in der Slevogtstraße zum Ziel von Dieben geworden. Am Dienstagabend stellte der Besitzer fest, dass unbekannte Täter in den Opel Vectra eingedrungen sind und technisches Equipment ausgebaut haben. Gestohlen wurden ein Subwoofer sowie eine Endstufe der installierten Musikanlage. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. und 28. Juli. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. |cri

