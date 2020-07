Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - Fahrer kommt von der Straße ab

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MS) - Montagabend (06.07., 20.40 Uhr) kam es auf der Meller Straße zu einem Alleinunfall, bei dem der 40-jährige Fahrer eines Citroens aus Borgholzhausen schwer verletzt wurde.

Der 40-Jährige befuhr die Meller Straße in Fahrtrichtung Melle, als er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In Folge dessen querte er die Winkelshütter Straße und fuhr in den Graben. Im Graben drehte sich das Fahrzeug und rollte den Erdwall wieder hoch. Dort kam er schließlich zum Stehen.

Der 40-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der 40-jährige Borgholzhausener in alkoholisiertem Zustand gefahren war, wurde ihm in der Klinik Blut abgenommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell