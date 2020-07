Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Fahrer begeht Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am späten Freitagabend (03.07., 23.30 Uhr) fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer in der Hermann-Hesse-Straße mit seinem Toyota gegen den Renault einer 35-jährigen Gütersloherin. Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ er den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ermittlungen führten zu einem 66-jährigen Gütersloher, der sowohl den Unfall als auch eine Alkoholisierung während des Unfalls zugab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, woraufhin ihm auf der Polizeiwache Gütersloh eine Blutprobe entnommen wurden.

Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

