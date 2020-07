Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte nach Küchenbrand

Gütersloh (ots)

Versmold (SL) - Am Montag (06.07.2020) gegen 12.10 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis von einem Wohnungsbrand an der Leimweger Heide. Bereits auf der Anfahrt der Rettungskräfte waren Rauchschwaden sichtbar. Vor Ort wurde dann ein offenes Feuer im Küchenbereich des Hauses festgestellt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Bewohner im Haus. Eine 60-jährige Frau wurde schwer und eine weitere 93-jährige Bewohnerin leicht verletzt. Die beiden verletzten Frauen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Während der Löscharbeiten musste die Leimweger Heide für rund zwei Stunden gesperrt werden.

