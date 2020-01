Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte zerstechen Reifen - Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen um sofortige Benachrichtigung

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 05.01.2020, stellte der Nutzer an seinem im Parkhaus in der Grenzstraße abgestellten Pkw VW Tiguan fest, dass aus allen vier Reifen die Luft gelassen und der Lack des Pkw zerkratzt war. Der Pkw war dort in der Zeit von 10 - 13 Uhr abgestellt.

Bei einer Untersuchung der Reifen wurde festgestellt, dass alle vier Reifen kleine Löcher hatten, die Wahrscheinlichkeit eines Materialfehlers als sehr gering eingestuft wird.

Die Polizei geht derzeit von einem gezielten Zerstechen der Reifen aus und bittet um entsprechende Sensibilisierung: Sollten verdächtige Personen, die z.B. um ein Fahrzeug schleichen oder sich in deren Nähe auffällig verhalten, beobachtet werden, bittet die Polizei um sofortige Benachrichtigung.

Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

