Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (09.08.2020)

Spaichingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Balgheimer Straße im Bereich der Einmündung der Baldenbergstraße in die Balgheimer Straße ereignete.

Der 62 Jahre alte Lenker eines Linienbusses befuhr die Balgheimer Straße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Balgheim und musste seinen Linienbus wegen einer anderweitigen Verkehrssituation abbremsen und zum Stillstand bringen. Während der Lenker des Linienbusses wartete, fuhr der 65 Jahre alte Lenker eines BMW links an dem stehenden Linienbus vorbei, um diesen zu überholen. Er scherte ein, ohne ausreichenden Abstand zu dem Linienbus hergestellt zu haben. Da der Lenker des Linienbusses seine Fahrt fortsetzte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

