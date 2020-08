Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen) Diebstahl von Motorroller bei Vereinsgaststätte (10.08.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Unbekannte Tatverdächtige stahlen in der Nacht zum heutigen Montag nach Mitternacht auf dem Sportgelände des SV Emmingen-ab Egg am Waldecksportplatz einen dort während einer Geburtstagsfeier abgestellten Motorroller der Marke Kymco mit dem Versicherungskennzeichen 996 ADY. Die zu dem Motorroller gehörenden Fahrzeugschlüssel wurden zuvor aus einem Kleidungsstück an der Garderobe des Fußballerheimes weggenommen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen oder den Verbleib des Motorrollers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

