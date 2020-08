Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Erneuter dreister Betrugsversuch (09.08.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Einen erneuten Anruf erhielt der 75 Jahre alte Rentner, der sich durch einen unbekannten Betrüger durch ein Gewinnversprechen täuschen ließ und eine größere Summe verlor. Das Polizeipräsidium Konstanz berichtete am Donnerstag im Presseportal unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4672017 über den Sachverhalt.

Am Freitagvormittag meldete sich nach einigen Tagen der unbekannte Tatverdächtige erneut am Festnetzanschluss des Geschädigten mit der Aufforderung, Wertcodes weiterer Google-Play-Karten im Gegenwert von 2.000 Euro zu übermitteln, um endlich seinen Gewinn zu realisieren. Auf die Erwiederung des Rentners, dass weitere Vorleistungen wegen aufgebrauchter Barmittel nicht möglich seien und dass er eine Strafanzeige wegen Betrugs erstattet habe, gab der Betrüger nicht auf, zog die Meinung der Polizei zu der Täuschungshandlung in Zweifel und versuchte das Opfer dreist zu überreden, das Auto zur Finanzierung weiterer Wertkarten zu verkaufen. Nach Eingang der geforderten Summe würde sich umgehend ein Notar zur Überbringung seines Geldgewinns bei ihm melden.

Das Opfer lehnte ab und informierte das Polizeirevier Tuttlingen über die neuerliche Betrugshandlung des Unbekannten. Ein weiterer Schaden ist dem Rentner nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell