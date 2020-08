Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (09.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr an der Einmündung der Dornierstraße in die Christian-Scheerer-Straße ereignete. Der 21 Jahre alte Lenker eines Toyotas fuhr aus der Dornierstraße heraus an die Einmündung heran und bog bei ausgeschalteter Ampel in die Christian-Scheerer-Straße ab. Hierbei missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des 21 Jahre alten Lenkers eines Opel Corsa, der auf der Christian-Scheerer-Straße aus Richtung Möhringen in Fahrtrichtung Tuttlingen fuhr. Der auf der Bundesstraße 311 in Richtung Tuttlingen dem Opel Corsa nachfolgende, 59 Jahre alte Lenker eines Motorrades vermochte den beiden zusammengestoßenen Pkw auszuweichen, stürzte hierbei jedoch mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn, wodurch Schaden an seinem wegrutschenden Fahrzeug entstand. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

