FW-DT: Gitterboxen mit Kaminholz brennen 21.07.2020

Detmold (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Detmold gegen 18:40 Uhr zu einem gemeldeten Scheunenbrand an der Bad Meinberger Straße im Ortsteil Diestelbruch gerufen. Da das Feuer sich weiter aus zu breiten drohte wurde schon während der Anfahrt durch den Einsatzleiter weitere Einheiten nach alarmiert. Bei eintreffen der ersten Kräfte vor Ort stellte sich heraus das nicht etwa eine Scheune wie erst gemeldet war brannte, sondern eine große Menge an Gitterboxen mit Kaminholz in Vollbrand standen. Damit das Feuer sich nicht auf zwei angrenzende Hallen ausbreiten konnte wurde erst mal eine Riegelstellung aufgebaut und die Gebäude so vor den Flammen geschützt. Nach und nach traffen immer mehr Kräfte an der Einsatzstelle ein so das mit dem Aufbau der Wasserversorgung begonnen werden konnte. Nach dem eine gesicherte Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz und aus zwei Löschteichen aufgebaut war, wurde mit insgesamt 10 Trupps unter Atemschutz der Brand gelöscht. Hierbei wurden wir tatkräftig von den Hofbesitzern unterstützt die uns mit Hilfe eines Baggers sowie mit einem Radlader die gestapelten Gitterboxen aus einander zogen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Mitternacht an. Für die Dauer des Einsatzes war die Bad Meinberger Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Detmold war mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Besonders bedanken möchte sich die Feuerwehr bei den Besitzern des Hofes, die uns während des Einsatzes mit Getränken und Essen versorgt haben. Neben dem hauptamtlichen Personal waren auch die Löschgruppen Diestelbruch, Remmighausen, Brokhausen der Löschzug Mitte sowie der Löschzug Süd vor Ort. Die Löschgruppe Hiddesen stellte während des Einsatzes den Grundschutz für die Stadt Detmold sicher. Weiter waren auch der Atemschutz Container des Kreises Lippe und das Deutsche Rote Kreuz sowie der Schlauchwagen der Freiwilligen Feuerwehr Horn -Bad Meinberg vor Ort um uns zu Unterstützen.

