Feuerwehr Detmold

FW-DT: Unterstützung Rettungsdienst 20.07.2020

Detmold (ots)

(20.07.20) Am heutigen Abend um 19:06 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach Heiligenkirchen alarmiert. In einem stark abschüssigem Garten war eine Frau umgeknickt und hatte sich dabei am Bein verletzt. Die Mannschaft des Hilfeleistungslöschfahrzeugs unter stützte den Rettungsdienst beim heruntertragen der Patientin aus dem unwegsamem Gelände. Da das Gelände am Fuße des Hanges es nicht erlaubte mit dem Rettungswagen hin zu fahren kam unser spezielles Mannschaftstransportfahrzeug mit Geländefahrwerk zum Einsatz. Die Patientin wurde anschließend in das Detmolder Krankenhaus verbracht. Der Einsatz war nach gut 30 Minuten für uns beendet.(BH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Björn Hunold

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell