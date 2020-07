Feuerwehr Detmold

FW-DT: Defekte Heizungsanlage führt zu Rauchentwicklung

Detmold (ots)

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Kamin eines Mehrparteienhauses an der Londoner Straße rief am heutigen Abend die Feuerwehr auf den Plan. Das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Brokhausen und der Rettungsdienst rückten an. Die Ursache für die Rauchentwicklung konnte im Keller gefunden werden: Die Heizungsanlage wies einen Defekt auf und wurde daraufhin, in Absprache mit der Vermietungsgesellschaft, durch die Feuerwehr abgeschaltet. Nach etwa 30 Minuten konnten alle eingesetzten Kräfte einrücken.

