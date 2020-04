Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Radfahrer stürzt

Sprockhövel (ots)

Am 21.04. gegen 12 Uhr befuhr ein 67-jähriger Wuppertaler die Fahrradtrasse im Bereich am alten Bahnhof Schee. Beim Befahren der dortigen Bremsschwellen verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

