Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Auf frischer Tat ertappt

Herdecke (ots)

Am 21.04. gegen 18:00 Uhr hielten zwei Hagener mit ihrem Pkw in der Straße Herdecker Bach neben einem am Straßenrand abgestellten Roller und luden diesen in ihr Fahrzeug. Der Halter des Roller beobachtete diesen Vorgang und sprach die beiden männlichen Personen an. Es kam zu verbalen Streitigkeiten. Ein Zeuge schaltete sich ein und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen vor Ort eine Anzeige auf, der Roller wurde an den Halter übergeben.

