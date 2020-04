Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Unfall beim Überholen, Verursacher flüchtet

Ennepetal (ots)

Am 20.04. gegen 09:00 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Pkw Audi, den auf der B483 vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Obgleich ihm ein anderer Lkw entgegenkam, scherte er auf die Gegenfahrbahn aus. Beide Lkw-Fahrer lenkten ihre Fahrzeuge jeweils nach rechts und bremsten stark ab. Der Audi wurde dennoch derart zwischen beiden Lkw eingeklemmt, dass beide Außenspiegel abrissen und alle drei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die Fahrzeugführer hielten im Bereich der Unfallörtlichkeit. Der Audi-Fahrer setzte sich jedoch nach kurzer Zeit unvermittelt wieder in seinen Pkw und verließ die Unfallstelle in Richtung Radevormwald. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Audi gemerkt. Ermittlungen an der Anschrift des Fahrzeughalters in Radevormwald wurden durchgeführt, ein Führerschein wurde sichergestellt.

