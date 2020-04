Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Drei Einbrüche am Wochenende

Breckerfeld (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in insgesamt drei Gebäude an der Egenstraße ein. Aus einer Firma entwendeten sie diverse Werkzeuge. Die Beute aus den anderen zwei Objekten, ein weiteres Firmen- sowie ein Wohngebäude, ist bislang nicht bekannt. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

