POL-RE: Dorsten/Haltern am See/Castrop-Rauxel/Marl/Herten: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Zeit von Samstag Mittag bis Mittag Nachmittag fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße In der Furge einen geparkten schwarzen Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

Auf der Lohhausstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Montag, in der Zeit von 16.30 bis 17 Uhr, einen geparkten roten Mini One an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Castrop-Rauxel

Montag, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Straße Am Stadtgarten einen geparkten schwarzen 1er BMW an. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.000 Euro.

Marl

Auf dem Parkplatz des Marienhospital an der Hervester Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Samstag, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr, einen geparkten grauen Skoda Octavia an und flüchtete. Am Skoda entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Herten

In der Zeit von Montag, 8 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz des Elisabeth Hospitals an der Straße Im Schloßpark einen geparkten rot/braunen KIA an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Sachschadens in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Dorsten, Haltern am See und Marl) und Herten (für die Städte Castrop-Rauxel und Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

