Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruchsdiebstähle in Gadebusch und Köchelstorf

Wismar (ots)

Im Verlauf der zurückliegenden Nacht drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Mühlenstraße in Gadebusch ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten ein Wandtresor sowie Geldkassetten. Der Schaden wird im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

In derselben Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen eines Agrarbetriebes in Köchelstorf. Die Büroräume wurden ebenfalls durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

In beiden Fällen wurden durch Mitarbeiter der Kriminalpolizei Spuren gesichert. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden eingeleitet. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang zu bringen sind, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu ungewöhnlichen Personen- oder Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei in Gadebusch unter 03886/722 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell