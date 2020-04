Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfallflucht

Gevelsberg (ots)

Am 19.04. gegen 15:00 Uhr kam es Im neuen Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer in einem Pkw Skoda nutzte verbotswidrig eine Lücke zwischen den Leitplanken, um von der Autobahn abzufahren und durch den Baustellenbereich auf Im neuen Kamp zu gelangen. Ein 63-jähriger Fußgänger aus Iserlohn trat an den Pkw heran, um den Fahrer auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Dieser reagierte jedoch nicht sondern setzte seinen Weg über die Schotterstraße langsam fort. Dabei rollte der Pkw über den Fuß des 63-jährigen. Dieser wurde nicht verletzt. Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell