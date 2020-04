Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Trunkenheit und Widerstand

Schwelm (ots)

Am 18.04. gegen 02:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Oelkinghauser Straße einen 23-jährigen Schwelmer in seinem Pkw Audi. Aufgrund diverser Hinweise auf Alkoholkonsum sollte der Schwelmer für eine Blutprobe zur Polizeiwache verbracht werden. Dagegen wehrte dieser sich jedoch massiv, er trat, schlug und spucke nach den Beamten - letztlich ohne Erfolg: Die Blutproben wurden entnommen. Die Beamten blieben unverletzt.

