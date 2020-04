Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Raub am Bahnhof

Gevelsberg (ots)

Am 18.04.20 um kurz nach Mitternacht kam es zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Gevelsberg. Mindestens 4 männliche Tatverdächtige pöbelten drei Geschädigte an. Dann schlugen und traten sie auf diese ein und forderten deren Handys. Es gelang ihnen ein Handy zu erbeuten. Anschließend flüchteten die vier jungen Männer und eine Frau über die Gleise in Richtung Schule. Die Geschädigten erlitten schwere Verletzungen und mussten alle im Krankenhaus behandelt werden.

Die Tätergruppe wird wie folgt beschrieben:

- vorwiegend männlich - mindestens eine Frau - deutsches Erscheinungsbild - ca. 20 Jahre alt - durchschnittlich ca. 180 cm - normale Statur - eine männliche Person mit blonden Haaren - einer Täter trug einen Bart - eine männliche Person trug eine rote Jacke

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Gevelsberg unter 02332-9166-5000.

