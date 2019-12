Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Fehrenbötel, B 205

Polizei erbittet Hinweise nach möglichem Steinwurf auf einen fahrenden Pkw

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, kam es auf der B 205 bei Fehrenbötel zu einem möglichen Steinwurf auf einen fahrenden Pkw. Eine 47-Jährige aus Neumünster befuhr gegen 20:30 Uhr die B 205 in Richtung der Auffahrt A 21 Wahlstedt. Im Bereich der Anschlussstelle Hohe Luft schlug plötzlich ein Gegenstand gegen die Windschutzscheibe ihres VW Boras. Diese wurde dabei stark beschädigt, zu einem Durchschlag kam es nicht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Sie fuhr zunächst noch langsam etwas weiter, bevor sie anhielt und die Polizei verständigte. Die 47-Jährige gab an, dass der Gegenstand von der linken Fahrbahnseite kam. Bei dem Gegenstand handelt es sich vermutlich um einen etwa 15x15 cm großen Stein. Die Polizei suchte den Bereich ergebnislos nach einem möglichen Täter und nach dem Gegenstand ab. Hierzu wurde kurzzeitig auch die B 205 im Bereich der Anschlussstelle Hohe Luft voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte bei der Suche unter anderem auch mit einem Leuchtmast. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes bzw. gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bitte unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind im Bereich des Tatortes Personen oder Fahrzeuge am Straßenrand aufgefallen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell