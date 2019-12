Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Reihenhausbrand verhindert

Bad Segeberg (ots)

Am 21.12.2019 verhinderten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr den Brand eines Reihenhauses.

Gegen 15:40 Uhr teilte ein aufmerksamer Nachbar über den Notruf mit, dass es in der Straße Unter den Linden in einer Wohnung brennt. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Polizeibeamten sorgten für eine Räumung der Wohnungen sowie der angrenzenden Häuser und sperrten die Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich ein Topf auf dem Herd befand. Diesen hatte die 61-jährige Bewohnerin vergessen und war mit ihrem Hund zu einem kurzen Spaziergang aufgebrochen.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt und an den Nachbarhäusern entstand kein Schaden. Die Schadenshöhe der betroffenen Wohnung wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell